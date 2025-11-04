Palermo: Sorrentino riceve la maglia celebrativa dei 125 anni

In occasione dei festeggiamenti per il 125° compleanno del Palermo, l’ex capitano Stefano Sorrentino è stato tra le 40 leggende invitate a celebrare questa importante ricorrenza. Il portiere, che ha scritto pagine memorabili nella storia del club rosanero, ha condiviso un emozionante momento sui social.

Sorrentino ha postato un video su Instagram in cui riceve in omaggio la maglia celebrativa dei 125 anni del Palermo, simbolo di un legame indissolubile con la squadra e la città.

