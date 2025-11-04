Champions League: l’Atletico Madrid vince, il Tottenham domina. Pari tra Sporting e Juventus. I risultati finali

Si sono concluse le partite di Champions League di questa sera, con sfide intense e qualche sorpresa. L’Atletico Madrid ha vinto di misura contro il Royale Union SG, consolidando il suo primato. Una vittoria sofferta anche per il Monaco, che ha espugnato il campo del Bodo/Glimt con un gol importante. La Juventus non è riuscita a prevalere sullo Sporting, concludendo la sua gara in un pareggio 1-1, mentre il Liverpool ha trionfato sul Real Madrid grazie a una vittoria di misura. Pareggio anche tra Olympiakos e PSV, che non sono riusciti a farsi male, finendo 1-1. Il Bayern Monaco ha confermato il suo ottimo momento di forma, vincendo 2-1 contro il PSG, mentre il Tottenham ha inflitto una pesante sconfitta al FC Copenhagen, con un secco 4-0.

Risultati delle partite:

Atlético Madrid – Royale Union SG 3-1

Bodo/Glimt – Monaco 0-1

Juventus – Sporting 1-1

Liverpool – Real Madrid 1-0

Olympiakos – PSV 1-1

PSG – Bayern 1-2

Tottenham – FC Copenhagen 4-0