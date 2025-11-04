Champions League: l’Arsenal cala il tris a Praga, pari a reti bianche tra Napoli e Francoforte

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2025

Napoli 04-11-2025 stadio Diego Armando Maradona Champions League Napoli - Eintracht nella foto Elmas (NeaPhoto Alessandro Garofalo)

Terminano qui gli anticipi del martedi di Champions League. Si conclude sul risultato di 0-0 il match tra Napoli e Francoforte. Meglio i padroni di casa nei i primi 45, che non riescono a sbloccare l’incontro. Nella ripresa poche emozioni da ambo le parti, con i partenopei che commettono un altro passo falso nella massima competizione europea.

Grande vittoria in trasferta, invece, da parte dell’Arsena. I “Gunners” sbloccano il risultato nel primo tempo, grazie al rigore trasformato al 32′ da Saka, che porta in vantaggio i suoi.

Nella ripresa gli ospiti trovano subito il raddoppio: cross in area di Trossard, con Merino che aggancia il pallone e sorprende il portiere con una conclusione nell’angolino basso. Chiude il match nuovamente Merino, che al 68′ sfrutta un assist di Rice e firma la doppietta personale, con l’incontro che si conclude sul risultato di 3-0.

