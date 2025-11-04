Catania, infortunio al ginocchio per Aloi: intervento necessario e lungo stop

Arriva una pesante tegola in casa Catania. Il centrocampista classe 96 Salvatore Aloi, in seguito all’infortunio al ginocchio sinistro rimediato durante l’allenamento del 30 Ottobre, sarà costretto ad operarsi. Il problema è quindi più grave del previsto, con i tempi di recupero che saranno chiariti nei prossimi giorni, ma che non saranno brevi.

Questo il comunicato del club:

“Catania Football Club rende noto che, in seguito al trauma distorsivo/contusivo riportato giovedì scorso, Salvatore Aloi dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio sinistro, nei tempi prospettati dalle ulteriori valutazioni mediche in programma nei prossimi giorni “