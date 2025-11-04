Sampdoria, due giocatori verso il recupero in vista del Venezia
Buone notizie in casa Sampdoria. Il club ligure, che sta attraversando un brutto momento occupando l’ultimo posto in classifica, potrebbe recuperare due pedine importanti in vista del match del “Penzo” contro il Venezia.
Infatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, potrebbero tornare a disposizione di mister Foti Fabio Depaoli, ai box per un indurimento del polpaccio rimediato nella gara contro il Frosinone, e Simone Pafundi. Mentre, ancora lavoro personalizzato per Pedrola, che non sarà disponibile per il match di Sabato.