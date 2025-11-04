Barba: «Bani è forte. Non è un caso che in sua assenza il Palermo abbia avuto difficoltà»

Federico Barba è un vero globetrotter del calcio. Dopo aver iniziato la sua carriera tra le fila dell’Empoli in Serie B e A, ha collezionato esperienze importanti in Italia con Benevento e Como, ma anche all’estero, vestendo le maglie dello Stoccarda in Germania, dello Sporting Gijón e del Real Valladolid in Spagna, fino ad arrivare in Svizzera con il Sion. Oggi il suo viaggio prosegue in Indonesia, dove gioca con il Persib, una squadra in forte crescita nel panorama asiatico. In un’intervista esclusiva a PianetaSerieB, Barba ha raccontato le sue esperienze più recenti e riflettuto sulla sua carriera, che non ha confini geografici.

L’esperienza al Persib e il calcio asiatico

A proposito delle opportunità che avrebbe potuto cogliere in Italia, il difensore ha dichiarato: «Diverse squadre erano interessate a me. L’Italia per me resta casa e guardo sempre con attenzione il calcio italiano. Non solo la Serie A, ma anche la B: è un campionato molto gradevole da vedere. Non sai mai quello che può succedere. Adesso sono molto contento al Persib. Le cose stanno andando bene e sto vivendo esperienze nuove, come una competizione internazionale che non avevo mai disputato prima. Anche la Coppa nazionale è di ottimo livello e ti spinge a dare sempre il massimo».

E riguardo alla possibilità di affrontare Cristiano Ronaldo in Champions League asiatica, Barba ha scherzato: «Sarebbe bello! Dobbiamo cercare di arrivare il più avanti possibile, e chissà, magari ci sarà la possibilità di incontrarlo. Giocare contro squadre di alto livello, in Paesi diversi, ti fa crescere e ti apre la mente. È una delle parti più belle di questa esperienza».

Serie B: il ritorno in Italia e i ricordi di Filippo Inzaghi

Il campionato di Serie B è sempre nel cuore di Barba, che segue con attenzione la competizione. Non manca di menzionare l’allenatore Filippo Inzaghi, attualmente in cima alla classifica con il suo Palermo.

«Posso parlarne solo bene. Prima ancora che un grande allenatore, è una persona splendida. Ci tengo a sottolinearlo perché spesso ci si concentra sui gol e sui numeri, ma Pippo ha qualità umane rare. Riesce ad entrare nella testa dei giocatori, a motivarli e a tirare fuori il meglio da ciascuno. È una dote che pochi allenatori hanno. Ogni anno, mi auguro che riesca a ottenere i risultati che merita con la squadra che allena».

Altri ex compagni e l’avvio di stagione in Serie B

Parlando dei suoi ex compagni di squadra, Barba ha elogiato Mattia Bani, attualmente al Palermo, definendolo «un giocatore fondamentale, non solo tatticamente ma anche per leadership. Sposta tanti equilibri, è forte. Nulla da togliere agli altri, però lo conosco personalmente e so quanto vale. Non è un caso che in sua assenza il Palermo abbia avuto qualche difficoltà».