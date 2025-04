La Champions League si avvia al rush finale. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, TV8 trasmetterà in diretta e in chiaro la sfida di ritorno tra Inter e Barcellona, in programma a San Siro martedì 6 maggio con inizio alle ore 21.00. I diritti tv di questa sfida sono di Sky, che ha deciso di mandare in onda l’evento sul proprio canale in chiaro.

