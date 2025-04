Cambio di proprietà per lo Spezia. Bucci: “Notizia importante per il panorama ligure”

Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, e Simona Ferro, assessore allo Sport, hanno commentato così il passaggio di proprietà dello Spezia con la seguente nota:

“Il passaggio di proprietà dello Spezia Calcio rappresenta una notizia di grande importanza per il panorama sportivo ligure. Da parte di tutta la Regione auguriamo un buon lavoro alla nuova proprietà. Lo Spezia Calcio non è solo un club che si è saputo ritagliare un ruolo di primo piano nel panorama calcistico italiano, ma è anche una realtà in grado di portare rilevanti ricadute economiche e di immagine sul territorio. L’auspicio è che la nuova proprietà porti con sé una nuova fase di successi e soddisfazioni per i tifosi e per la squadra”.