Longo: «Contro il Modena non sarà decisiva. Falletti? Spero che gara col Palermo gli abbia restituito certezze»

Il tecnico del Bari, Moreno Longo, è intervenuto in conferenza stampa per il match col Modena.

Il tecnico si è subito concentrato sul Modena.

«Sarà una partita importante, uno scontro diretto di cui sappiamo l’importanza visto che loro hanno il nostro stesso obiettivo e bisogna centrare i playoff. Non direi decisiva, sicuramente importante. Ogni componente ha al suo peso per il raggiungimento di un obiettivo. Tutte le componenti devono lavorare al massimo per trovare la chiave giusta al momento giusto».

Poi un commento sul tema rinvii.

«Non so il perché sia stato rinviato, se avessi deciso io avrei fatto slittare tutto per mantenere la regolarità del campionato. Prendiamo questa come una eccezionalità e di conseguenza affrontiamo il resto con positività, convogliando le energie sul Modena. Purtroppo non abbiamo potuto fare nulla, lo accettiamo e ci prepariamo bene per iniziare nuovamente questo percorso. Questi più giorni sono serviti per avere un po’ più di libertà in testa».

Infine si torna sull’avversario.

«Il Modena è stata una squadra di valore, una società importante che sta lavorando bene e si sta strutturando bene. Sono una di quelle squadre che a inizio anno si poteva mettere nella griglia playoff, libera di testa visto che verrà qua per giocare un ipotetico spareggio. Palumbo è sicuramente un giocatore importante, ma non dobbiamo fossilizzarsi solo su di lui, visto che hanno Mendes, Caso, Defrel. Tutti giocatori importanti».