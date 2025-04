Possanzini: «Cremonese una delle migliori squadre della B, gara tosta»

Il tecnico del Mantova Davide Possanzini, ha parlato in vista della sfida contro la Cremonese in programma domani.

«Con il Catanzaro, ci sarebbe piaciuto giocare, perché eravamo in un buon momento, secondo me lo siamo ancora. È capitata questa cosa (la morte di Papa Francesco, che al portato al rinvio delle manifestazioni sportive nel giorno di Pasquetta, ndr), giusto fermarsi: abbiamo accettato tutte le decisioni, anche quella di giocare l’ultima di campionato con i giallorossi. Credo che fondamentalmente non cambi tanto, se non il vantaggio di avere le ultime due partite in casa. Ma concentriamoci sul domani, che si chiama Cremonese. Diamo continuità facendolo come nelle ultime partite»- ha esordito il tecnico.

Il tecnico ha poi continuato: «Secondo me sarà una gara diversa rispetto a quella dell’andata, ma non molto differente da quella preparata con il Catanzaro. Affronteremo una squadra che ama molto giocare a calcio, che ha un’idea forte. Domina le partite, lo fa con un bel gioco: i grigiorossi sono una realtà organizzata con tante pedine di qualità. Una delle migliori squadre della B. Ci attende una partita tosta, dove ci sarà da correre, sperando di riuscire a fare quanto ci proponiamo. Bisogna essere pronti a far fatica anche senza palla».

«Ribadisco quanto avevo già espresso: il divieto è una cosa senza senso, ma dobbiamo accettarlo. Senza il nostro pubblico le cose diventano un pochino più complicate, ma non deve diventare un alibi. Dobbiamo andare là per fare la nostra partita, sapendo che possiamo fare bene. Gara della svolta? Un risultato positivo potrebbe darci sicuramente slancio, visto che mancano poche partite. L’ho detto prima del match poi saltato col Catanzaro, vale anche in questo caso. Abbiamo l’obbligo di pensare alla Cremonese e non a tutte le altre cose che ci saranno» – ha concluso.