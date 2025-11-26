Champions League: il Copenhagen batte il Kairat 3-2, pari in Pafos-Monaco. I risultati dei match delle 18.45

Si sono conclusi i match delle 18:45 in Champions League, con il Pafos che sorprende ancora. Dopo aver fermato squadre come Villarreal e Olympiacos, il club cipriota pareggia 2-2 contro il Monaco, grazie anche al gol di David Luiz (prima rete in otto anni). Minamino e Balogun avevano portato in vantaggio i francesi, ma l’autogol di Salisu all’88’ ha fissato il risultato.

Nel frattempo, il Copenhagen batte il Kairat 3-2, con gol di Dadason, Larsson (su rigore) e Robert. I kazaki rispondono nel finale con Satpaev e Baybek, ma non riescono a pareggiare.

Risultati finali:

Pafos-Monaco 2-2

Copenhagen-Kairat 3-2