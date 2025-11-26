Settore giovanile e femminile, il programma del weekend rosanero: Primavera e Women in casa
Il Palermo ha pubblicato il riepilogo ufficiale delle prossime gare che vedranno impegnate le formazioni del Settore Giovanile e della sezione Femminile nel weekend.
Ad aprire il programma sarà la Prima Squadra Femminile, che per la 7ª giornata del girone D di Serie C affronterà la Sportiva Rende. Calcio d’inizio domenica 30 novembre alle 14.30 allo Sport Village Tommaso Natale, dove le rosanero andranno a caccia di un nuovo risultato utile davanti al pubblico di casa.
Sfida interna anche per la Primavera, attesa sabato 29 novembre dal match contro il Pisa, valido per la 10ª giornata del girone B di Primavera 2. La gara si giocherà alle 14.30 al Centro Sportivo Pasqualino Stadium di Carini.
Impegno serale invece per l’Under 19 Femminile, che sabato 29 novembre alle 18.30 affronterà il Partinico allo Stadio Salvatore Favazza di Terrasini, nel quadro della 6ª giornata del campionato di Eccellenza.
Chiude il programma la formazione Under 13 Maschile, impegnata nella 4ª giornata del girone C del campionato Giovanissimi Regionale U14. I giovani rosanero sfideranno il Buon Pastore sabato 29 novembre alle 13.00 al Centro Sportivo Pietro Pisani di Palermo.