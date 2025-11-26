Capodanno 2026 a Palermo: Arisa e The Kolors in concerto gratuito in Piazza Ruggero Settimo
Il Comune di Palermo ha annunciato sui propri canali social il cartellone del Capodanno 2026, che accenderà Piazza Ruggero Settimo con un grande concerto gratuito affidato a due nomi amatissimi dal pubblico: Arisa e The Kolors. Un evento pensato per abbracciare generazioni diverse e trasformare il cuore della città in un’unica enorme festa collettiva.
La proposta artistica, firmata da Gomad Concerti, è stata selezionata proprio per la sua capacità di unire pubblico giovane e meno giovane, puntando su musica, energia e partecipazione. «L’obiettivo è vivere il Capodanno come una sola grande comunità», ha evidenziato il sindaco Roberto Lagalla, sottolineando l’importanza del lavoro congiunto tra amministrazione, forze dell’ordine, associazioni di volontariato e protezione civile per garantire un evento sicuro e aperto a tutti.
Il Capodanno sarà però solo la punta dell’iceberg di un programma più ampio. Il Comune ha infatti anticipato che il calendario completo delle festività natalizie verrà presentato nei prossimi giorni: un percorso diffuso, ricco di appuntamenti culturali, musica, iniziative nei quartieri e momenti di convivialità pensati per coinvolgere l’intera città.
Palermo si prepara così ad accogliere il 2026 all’insegna della musica e della festa condivisa. L’invito del Comune è chiaro: segnare la data, prepararsi a cantare e diffondere la notizia. Il nuovo anno, a Palermo, inizierà nel modo più luminoso possibile.