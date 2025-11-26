Champions League, infiltrazioni d’acqua al Maradona: tifosi preoccupati. Borrelli denuncia: «Deve scapparci il morto?»

Paura e indignazione tra i tifosi presenti martedì 25 novembre allo stadio Diego Armando Maradona in occasione della sfida di Champions League tra Napoli e Qarabag. Durante il match, la forte pioggia che ha colpito il capoluogo campano ha provocato pesanti infiltrazioni d’acqua sugli spalti, bagnando i presenti e mettendo ancora una volta in evidenza le condizioni precarie dell’impianto.

Alcuni video, girati dagli stessi spettatori e diffusi rapidamente sui social, mostrano l’acqua filtrare copiosamente dalle strutture superiori, con commenti di forte preoccupazione sulla sicurezza dello stadio.

La denuncia è stata rilanciata anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato le immagini sui suoi canali accompagnandole da una frase dura, attribuita al tifoso autore delle riprese:

«Ma ci deve scappare prima il morto allo Stadio Maradona?»

Un messaggio che riaccende il dibattito sulle condizioni dell’impianto di Fuorigrotta, già da tempo al centro delle discussioni per la necessità di interventi strutturali più profondi. La partita si è regolarmente conclusa, ma la preoccupazione dei tifosi resta alta.