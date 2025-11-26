Champions League: Francoforte e Atalanta a reti inviolate nel primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 26, 2025

Il primo tempo della sfida tra Eintracht Francoforte e Atalanta si è concluso sul punteggio di 0-0, con entrambe le squadre che hanno avuto occasioni, ma senza riuscire a trovare la via del gol. La partita si mantiene equilibrata, con il Francoforte che cerca di imporsi sul proprio terreno, mentre l’Atalanta risponde con ripartenze veloci. Tutto rimane aperto per la ripresa, con il risultato che potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Risultati Champions League:

Arsenal – Bayern 1-1

Atl. Madrid – Inter 1-0

Francoforte Atalanta 0-0

Liverpool – PSV  1-1

Olympiacos – Real Madrid 1-3

PSG – Tottenham 1-1

Sporting – Club Brugge 2-0

