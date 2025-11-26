Bari, le prime parole di Vivarini: «Ho lasciato qualcosa in sospeso»

Vincenzo Vivarini, arrivato a Bari nelle ultime ore, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da neo allenatore dei Biancorossi. Sebbene non ci sia ancora il comunicato ufficiale da parte del club, la sua seconda avventura sulla panchina del Bari sembra ormai imminente. La sua prima esperienza con il club, risalente al 2020, si concluse con un secondo posto in Serie C e una sfortunata eliminazione in finale playoff.

Intercettato dai microfoni di PianetaBari, Vivarini ha dichiarato: «Ritrovo vecchi amici, quindi bene. Ho lasciato qualcosa in sospeso, spero di riuscire nel mio obiettivo, ma qua bisogna vincere e basta, non c’è molto da dire». Con queste parole, l’allenatore ha ribadito la sua determinazione nel portare il Bari al successo.