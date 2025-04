Champions League: dilaga il Barcellona, il PSG ne fa tre all’Aston Villa. I risultati finali

Terminano le sfide di Champions League, valevole per i quarti di finale, con inizio ore 21.00. Di seguito i finali:

PSG-Aston Villa 3-1 (Rogers 35′; Douè 40′; Kvaratskelia 70′; Nuno Menden 90′). E’ una partita equilibrata soprattutto nella prima frazione. Con gli ospiti che riescono a ripartire trovando spesso impreparata la difesa del PSG. Nella ripresa però, gli uomini di Luis Enrique dominano aggiudicandosi nettamente la gara d’andata.

Barcellona-B. Dortmund 4-0 (Rapinha 25′; Lewandowski 48′,66′; Yamal 77′). La gara non è in discussione. Il Barcellona dilaga tra le giocate dei suoi attaccanti. Yamal è forma smagliante, così come Lewandowski e Raphinha.