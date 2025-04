Mantova, Bani: «Dopo il Sudtirol è cambiata l’aria, ora c’è energia positiva»

Cristiano Bani, difensore del Mantova, si è espresso ai microfoni di Tuttomantova.com, per parlare del momento dei suoi e del suo ritorno in campo:

«Prima per un brutto fastidio alla schiena, poi per decisioni del mister, sono stato fuori un bel po’ di tempo. Nessun dramma, fa parte del nostro lavoro. Ho continuato ad allenarmi con costanza e determinazione, per farmi trovare pronto all’occorrenza. Ed è arrivata nuovamente la mia occasione. Spezia? Dopo i tre punti col Sudtirol è cambiata l’aria, ora c’è energia positiva. Ma dobbiamo restare concentrati ed andare avanti per la nostra strada con equilibrio. C’è ancora tanto da fare».