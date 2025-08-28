Champions League, dal 2026 finale alle 18:00

Agosto 28, 2025

Aleksander Ceferin/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

La UEFA ha ufficializzato un cambio storico: a partire dalla finale del 2026 a Budapest, il calcio d’inizio non sarà più alle 21:00 ma alle 18:00. La scelta – spiega l’organizzazione – punta a migliorare l’esperienza dei tifosi, agevolare i trasporti e rendere l’evento più accessibile a famiglie e spettatori più giovani.

Il presidente Ceferin ha dichiarato: «Poniamo l’esperienza dei tifosi al centro. La finale sarà ancora più inclusiva e permetterà di vivere la serata dopo la partita».

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2025

