Palermo, Radio Italia è il nuovo Official Media Partner per la stagione 2025/2026

Il Palermo FC ha annunciato che Radio Italia solomusicaitaliana sarà Official Media Partner del Club per la stagione 2025/2026. La partnership, che unisce la passione per la musica italiana all’amore per il grande calcio, era già stata anticipata lo scorso 27 giugno durante RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO al Foro Italico di Palermo, davanti a oltre 50mila persone, quando i rosanero presentarono il nuovo Home Kit con il presidente Dario Mirri, mister Pippo Inzaghi e il capitano Matteo Brunori sul palco.

Come sottolineato dal club, la collaborazione si fonda sulla condivisione di valori comuni e vedrà Radio Italia al fianco della società in nuove iniziative, con l’obiettivo di creare esperienze uniche per i tifosi e per la città.

«Palermo è da sempre una città molto importante per noi e per questo siamo orgogliosi di accompagnare la squadra rosanero durante questa stagione – ha dichiarato Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale di Radio Italia –. Questa partnership rappresenta una naturale estensione di quanto già portiamo avanti sul territorio da diversi anni».