ULTIMORA SERIE A: “Il mercato chiude il 12 dicembre” | Finestra speciale per i club italiani

Una notizia che ha generato clamore e stupore allo stesso tempo: finestra speciale di mercato per tutti i club della Penisola.

La Figc da oramai diverso tempo ha ufficializzato le date delle sessioni di calciomercato e c’è stata una novità che ha acceso le discussioni tra club e tifosi. Per la stagione 2025/26, infatti, è stata introdotta una finestra straordinaria a ridosso del Mondiale per Club, che ha anticipato l’apertura tradizionale.

Questa finestra aggiuntiva è stata attiva dal 1° al 10 giugno 2025, con chiusura fissata alle ore 20 dell’ultimo giorno. Un lasso di tempo breve ma prezioso, soprattutto per quelle società che hanno dovuto rinforzarsi in vista di un appuntamento mondiale tanto importante. Ma ora potrebbe essere introdotta un’ulteriore sessione per i club italiani.

Superato questo step, il calciomercato estivo è tornato al suo formato classico. Le trattative sono iniziate il 1° luglio e si concluderanno il 1° settembre, sempre alle ore 20. Due mesi intensi nei quali dirigenti e procuratori si sono mossi e si stanno muovendo senza sosta per costruire le rose del futuro.

Naturalmente non poteva mancare la conferma della sessione invernale, quella che spesso regala sorprese e ribaltoni inattesi. Anche qui si va sul tradizionale: dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, ancora una volta con scadenza alle ore 20. Trenta giorni di mercato che potranno correggere errori estivi.

Un’altra sessione

Dunque il quadro è stato suddivido in modi diversi. A giugno c’è stata la finestra straordinaria, luglio e agosto per il mercato estivo, gennaio per quello invernale. Tre momenti diversi anche se adesso un quarto potrebbe aggiungersi esclusivamente per i club italiani.

L’introduzione di questa ulteriore finestra avrebbe sicuramente qualcosa di clamoroso visto che vedrebbe coinvolti principalmente tutti i club della Penisola. Una prima volta storica che potrebbe portare a cambiamenti definitivi anche in vista del futuro del calciomercato. E i prossimi giorni saranno decisivi.

Di cosa si tratta

Come si può leggere sul sito milanistichannel, la finestra dedicata agli svincolati resterà aperta fino al 12 dicembre 2025, offrendo ai club la possibilità di rinforzarsi anche a campionato in corso. Si tratta però di un’opportunità regolata con attenzione, pensata per garantire equilibrio e non falsare la competizione. In questo periodo le società potranno muoversi sul mercato senza dover attendere la sessione di gennaio.

La norma stabilisce che siano tesserabili solo i giocatori rimasti senza contratto prima della chiusura ufficiale del mercato estivo. In questo modo si evita che i club possano sfruttare scorciatoie o accordi successivi per aggirare le regole.