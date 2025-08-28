Juve Stabia, doppio colpo: Gabrielloni e vicino Giorgini

La Juve Stabia accelera sul mercato e piazza un innesto di peso in attacco: ufficiale l’arrivo di Alessandro Gabrielloni dal Como. L’attaccante, ai margini del progetto di Fabregas, approda a Castellammare in prestito dopo il rinnovo con i lariani fino al 2028. Atteso al “Menti” per visite e firma, sarà subito a disposizione di mister Ignazio Abate.

Non solo Gabrielloni: come riportato da TMW, le Vespe sono a un passo dal chiudere anche per il difensore Andrea Giorgini del Südtirol, operazione in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Un doppio colpo targato ds Matteo Lovisa, che rinforza reparto offensivo e difensivo consegnando ad Abate due pedine fondamentali per la corsa salvezza.