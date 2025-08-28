Serie B, LaB Channel anche su OneFootball TV. Il prezzo

La Lega Serie B amplia la propria offerta digitale: da questo weekend LaB Channel, il canale ufficiale della Serie BKT, sarà disponibile anche su OneFootball TV.

Gli appassionati potranno seguire tutte le partite in diretta e rivedere gli highlights post-gara in Italia e nel mondo, tramite app, sito web e smart TV. L’abbonamento stagionale costerà 89,99 euro, con lancio promozionale a 69,99 euro.

Con questa nuova partnership – che si affianca ad Amazon Prime Video – la Lega Serie B punta a un pubblico sempre più giovane e internazionale. «Con LaB Channel vogliamo offrire ai tifosi un accesso semplice e immediato alle loro squadre, nel segno dell’innovazione e dell’accessibilità», ha spiegato il presidente Paolo Bedin.