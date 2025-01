Champions League: B. Dormund avanti di misura al Dall’Ara all’intervallo, Pavlidis ne fa tre al Barcellona. I risultati parziali

Sono terminati i primi tempi nei campi di Champions League con inizio ore 21.00. La Juve va alla ricerca di punti qualificazione contro il Brugge nella penultima giornata della fase campionato di Champions League. Torna, invece, il Bologna in campo al Dall’Ara alla ricerca della prima vittoria nella competizione: di fronte i tedeschi del Borussia Dortmund, che stanno vivendo un momento non facile in campionato.

I risultati parziali:

Atletico Madrid – Bayer Leverkusen 0-1 (Hincapie 38′)

Benfica – Barcellona 3-1 (Pavlidis 2′; 22′; 30′; Lewandowski 13′)

Bologna – Borussia Dortmund 0-1 (Guirassy 13′)

Club Brugge – Juventus 0-0

Liverpool – Lille 1-0 (Salah 34′)

Slovan Bratislava – Stoccarda 0-2 (Leweling 11′; 27′)

Stella Rossa – PSV 0-2 (De Jong 17′, 24′; Flamingo 40′)