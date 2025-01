Escl. Palermo-Pohjanpalo, Canello (Trivenetogoal): «L’accordo con l’agente è stato raggiunto. La volontà del calciatore…»

Si accende il mercato in casa Palermo. Il neo ds Carlo Osti vuole rinforzare l’organico di mister Alessio Dionisi e il primo movimento in entrata potrebbe essere l’arrivo di Joel Pohjanpalo. La società rosanero ha individuato nel centravanti finlandese il profilo adatto per poter fare il tanto atteso salto di qualità per puntare decisamente alla risalita in classifica. Le parti sono al lavoro in cerca dell’accordo definitivo, per parlare della trattativa è intervenuto ai microfoni di ilovepalermocalcio.com il collega giornalista di “Trivenetogoal.it Dimitri Canello.

Palermo-Pohjanpalo: è stato dunque raggiunto l’accordo con l’agente del centravanti? «A quanto mi risulta è stato raggiunto un accordo con l’agente del giocatore».

Sembrerebbe mancare ancora l’accordo tra i due club? «Al momento non c’è accordo fra club. Il Palermo può arrivare a quattro milioni, il Venezia chiede i 6 milioni della clausola».

La volontà di Pohjanpalo sembrava essere quella di restare al Venezia, qualcosa è cambiato? «Nessuno ha capito con certezza la volontà di Pohjanpalo. Fino a quando il giocatore non parlerà nessuno potrà saperlo con certezza».