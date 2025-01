Reggiana-Palermo: venduti 1278 biglietti per il settore ospiti

Il Palermo si prepara per un’importante trasferta contro la Reggiana in programma domenica prossima, per la 23ª giornata del campionato di Serie B. Il club rosanero ha annunciato tramite i propri canali ufficiali che i biglietti per il settore ospiti stanno andando a ruba: finora, sono stati venduti 1.278 biglietti. Il totale dei biglietti venduti per la partita raggiunge 1.499, segno dell’entusiasmo e del sostegno che i tifosi intendono mostrare alla loro squadra in questo cruciale incontro fuori casa.

