Dal Veneto: “Pohjanpalo-Palermo, accordo raggiunto con l’agente del calciatore”

Continuano le trattative tra Palermo e Venezia per Pohjanpalo. Il ds dei rosanero, Carlo Osti, vuole consegnare al tecnico Alessio Dionisi un elemento d’alto profilo per rinforzare il reparto offensivo. Pochi istanti fa, il giornalista Matteo Moretto aveva riportato la notizia della chiusura della trattativa tra il club rosanero e il club lagunare.

Come riportato dal giornalista di Trivenetogoal.com, Dimitri Canello, però non è ancora stata raggiunta l’intesa di massima tra le parti. Situazione differente, invece, tra il Palermo e l’entourage del calciatore che, a differenza di quanto appresso nelle scorse ore, avrebbero trovato l’accordo per portare il centravanti finlandese in Sicilia. Sono dunque ore calde in casa rosanero, nuovi sviluppi sono attesi nelle prossime ore.