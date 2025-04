Frosinone, Darboe: «Siamo sempre stati fiduciosi sulla salvezza. Bianco ci sta aiutando molto»

Da quando Paolo Bianco ne è diventato allenatore, il Frosinone viaggia gonfie vele verso una salvezza che, fino a qualche settimana fa, sembrava un’impresa. Il centrocampista dei ciociari, Ebrima Darboe, ha rilasciato un’intervista a “Il Messaggero” per commentare lo splendido momento della sua squadra:

«Ero preoccupato per la situazione che si era venuta a creare. Però, insieme ai miei compagni, ho conservato la massima fiducia perché sapevo che potevamo far meglio di quello che stavamo facendo. Ed ora tutto questo si sta realizzando e speriamo di continuare così fino alla fine. Purtroppo abbiamo pagato una retrocessione difficile e questo spesso avviene. Da queste situazioni si esce lavorando sodo e facendo sempre il massimo per la squadra, come noi abbiamo fatto. Ed anche quando non venivano i risultati, noi ci abbiamo sempre creduto. Prima giocavamo bene ma non riuscivamo a fare risultato. Ora il mister ci ha trasmesso anche la sua fiducia, aiutandoci molto. Abbiamo iniziato poi con la vittoria e questo è molto importante».