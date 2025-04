Repubblica Genova: “Sampdoria, pronto Iachini se salta Semplici”

La partita di domenica 6 aprile contro lo Spezia sarà fondamentale sia per le sorti della Sampdoria sia per il futuro di mister Leonardo Semplici. L’ex Spal non è riuscito a invertire la rotto dopo essere subentrato ad Andrea Sottil, e il derby contro i bianconeri è l’ultima occasione utile per godere della fiducia della società. Dopo la sconfitta casalinga per 3 a 0 contro il Frosinone, il club ligure ha effettuato diverse riflessioni, ma alla fine ha deciso di concedere l’ultimatum al proprio tecnico. Come riporta oggi “La Repubblica” (ed. Gennova), Giuseppe Iachini sarebbe un’idea molto concreta per sostituire Semplici in questo finale di stagione. Come possibilità estrema, invece, non si esclude il profilo di Ciccio Pedone.

Continue Reading