Palermo verso il Sassuolo: seduta mattutina a Torretta. Il report

Continua la preparazione del Palermo in vista del prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica 6 aprile allo stadio Renzo Barbera. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rosanero ha reso noto il report inerente alla seduta di allenamento svolta stamattina:

“Allenamento mattutino oggi a Torretta per il Palermo guidato da Alessio Dionisi.

I rosanero, dopo un avviamento motorio, hanno svolto torelli ad alta intensità, un esercizio specifico per reparti, un’esercitazione sul possesso palla e una partita a tema 11 vs 11. A concludere la seduta un lavoro metabolico e una partita in una porzione ridotta del campo”.