Di Marzio: “Palermo, trattativa col Verona per Magnani. La situazione”

Si accende il mercato del Palermo. I rosanero vogliono rinforzare l’organico a disposizione di Alessio Dionisi, ed il ds Osti è al lavoro per portare in Sicilia due pedine di spessore. Il primo nome sulla lista è quesllo di Joel Phojanpalo in cui si cerca di trovare l’intesa con il Venezia, il secondo, come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è quello di Giangiacomo Magnani, centrale classe 1995. Magnani rappresenta un obiettivo per la difesa del Palermo, ma serve trovare l’accordo con i gialloblù che, a oggi, non c’è ancora con i due club che sono al lavoro.

