“Pohjanpalo non si tocca”: tifosi Venezia espongono striscioni contro la cessione del calciatore al Palermo

La trattativa tra Venezia e Palermo per la cessione di Joel Pohjanpalo ha fatto infuriare i tifosi lagunari che hanno esposto ben quattro striscioni in città.

A Venezia tiene banco il futuro di Joel Pohjanpalo. Il bomber arancioneroverde, miglior realizzatore della squadra lagunare, potrebbe lasciare il club già in questa sessione di mercato. Il Palermo, attualmente in Serie B, è fortemente interessato al centravanti, con una proposta di 4 milioni di euro necessaria per sbloccare la trattativa. Le parti lavorano per trovare l’accordo.

Escl. Palermo-Pohjanpalo, Canello (Trivenetogoal): «L’accordo con l’agente è stato raggiunto. La volontà del calciatore…»

Ma i tifosi del Venezia non ci stanno. In segno di protesta, nella giornata di oggi sono comparsi tre striscioni presso la sede del club a Mestre, a Ca’ Venezia. Tra i messaggi, uno eloquente: “Il Doge non si tocca”, un riferimento simbolico a Pohjanpalo come figura centrale della squadra. Altri striscioni riportavano frasi altrettanto dirette, come “Giù le mani da Pohjanpalo” e, in toni più accesi, “Società indegna, Niederauer vattene”, rivolto al presidente del club, Duncan Niederauer.