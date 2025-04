LIVE Palermo: Pohjanpalo accolto con entusiasmo dai tifosi rosanero

Sarà un pomeriggio molto particolare per i tifosi del Palermo. Presso lo store “Calcio & Calcetto” in Via Imperatore Federico 6, è in corso un evento organizzato dallo shop, in collaborazione con Mizuno, che ha come ospite speciale Joel Pohjanpalo.

Il finlandese ha appena fatto il suo ingresso accolto da cori, applausi e tantissimo entusiasmo e si sta concedendo con grande disponibilità ai tifosi presenti attraverso foto ricordo, autografi e momenti indimenticabili.