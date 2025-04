Sassuolo: seduta mattutina in vista del Palermo. Il report

Il Sassuolo continua la propria preparazione in occasione della partita di domenica 6 aprile contro il Palermo. Come si legge sul sito ufficiale degli emiliani, la squadra di Fabio Grosso si è allenata stamattina al Mapei Football Center

“Continua la preparazione dei neroverdi in vista della 32^ giornata di Serie BKT contro il Palermo. Il gruppo, dopo una prima fase di riscaldamento ed esercitazioni tecniche ha svolto partita a tutto campo. La squadra tornerà in campo domani mattina al Mapei Football Center per una nuova sessione di allenamento”.