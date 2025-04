LIVE Palermo: anche la famiglia di Pohjanpalo presente all’evento del finlandese

Prosegue con grande entusiasmo l’evento organizzato dallo store “Calcio & Calcetto” con Mizuno che ha come ospite Joel Pohjanpalo. Non solo cori e applausi per il bomber rosanero: all’evento di oggi c’è anche la famiglia al completo dell’ex Venezia, che ha voluto condividere con i tifosi siciliani questo momento speciale. L’attaccante si sta concedendo con grande disponibilità per foto e autografi, tra sorrisi, affetto e tanto calore da parte del popolo palermitano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilovepalermocalcio (@ilovepalermocalcio)