Dionigi carica la Reggiana: «Qui con il cuore. Chiedo responsabilità, dobbiamo andare oltre l’ostacolo»

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, il nuovo allenatore della Reggiana, Davide Dionigi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Subentrato in settimana per risollevare la squadra granata dalla zona calda della classifica, il tecnico reggiano ha trasmesso fiducia e appartenenza, chiedendo una svolta immediata.

Il legame con la città

«Spero con tutto il cuore, e sottolineo la parola cuore, di ripagare questa fiducia per tanti motivi – ha esordito Dionigi – prima di tutto perché sono un reggiano, sono nato qua, ho la mia famiglia qua, ho mamma, nipoti, sorelle e cognati in questa località. Non vi nascondo che al primo giorno da parte mia c’è stata un po’ di emozione».

Un cambio in corsa per provare a risalire

Dionigi ha poi parlato della situazione della squadra e del lavoro fatto nei primi giorni: «Sono abituato, lo dice la mia storia, a prendere in mano situazioni in momenti difficili. In questi giorni ho trovato un gruppo disponibile, con ragazzi desiderosi di farcela. È questo ciò che dobbiamo pensare».

Serve responsabilità

«Quando c’è un cambio in panchina – ha spiegato – è normale chiedere ai giocatori di responsabilizzarsi. Dobbiamo essere sinceri e capire il momento in cui siamo: si va verso la fine del campionato e, al di là delle frasi fatte, io ho chiesto loro una piena assunzione di responsabilità. Toccherà a me trasmettere la fiducia necessaria».

L’obiettivo è reagire

«Affronteremo squadre forti, ne siamo consapevoli – ha concluso Dionigi – ma ho sensazioni positive. Dobbiamo andare oltre l’ostacolo».

La Reggiana, che non vince dallo scorso 26 gennaio (contro il Palermo), cerca punti pesanti per risollevarsi e rilanciare la corsa salvezza.