Champions League: avanti 2-1 il Napoli contro il Chelsea, pari a reti bianche per Inter, Atalanta e Juventus dopo i primi 45. I risultati parziali

Si concludono i primi tempi del mercoledì di Champions League, con 18 incontri in simultanea ricchi di gol ed emozione, per l’ultima giornata della prima fase a girone unico. Dopo un primo tempo equilibrato, va al riposo sul risultato di 0-0 l’Inter impegnata nella trasferta di Dortmund contro il Borussia. Stesso risultato dopo i primi 45 anche per Juventus e Atalanta, impegnate rispettivamente in trasferta contro Monaco e Royal Union SG. Termina la prima frazione di gioco in vantaggio invece il Napoli, nel match casalingo contro il Chealsea: dopo l’iniziale vantaggio dei blues firmato su rigore da Enzo Fernandez, i partenopei ribaltano momentaneamente il risultato grazie alle reti di Vergara e Hojlund. In vantaggio anche Arsenal e Liverpool, sotto invece il Barcellona in casa contro il Copenhagen. Di seguito i risultati parziali:

Ajax–Olympiakos 0-0

Arsenal–Kairat Almaty 3-1

Ath. Bilbao–Sporting 2-1

Atl. Madrid–Bodø/Glimt 1-1

Barcellona–FC Copenhagen 0-1

Benfica–Real Madrid 2-1

Club Brugge–Marsiglia 2-0

Dortmund–Inter 0-0

Francoforte–Tottenham 0-0

Leverkusen–Villarreal 2-0

Liverpool–Qarabag 2-0

Manchester City–Galatasaray 2-0

Monaco–Juventus 0-0

Napoli–Chelsea 2-1

Pafos–Slavia Praga 1-0

PSG–Newcastle 1-1

PSV–Bayern 0-0

Royale Union SG–Atalanta 0-0