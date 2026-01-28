Bari, UFFICIALE: arriva Cavuoti dal Cagliari
Arriva un altro innesto a centrocampo per il Bari, che va a rinforzare la rosa a disposizione di Moreno Longo. Il club pugliese, con un comunicato attraverso i propri canali, ha ufficializzato l’arrivo dal Cagliare di Nicolò Cavuoti. Il centrocampista arriva con la formula del prestito sino al termine della stagione.
Di seguito il comunicato del club:
“SSC Bari comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio, con la formula del prestito fino a giugno, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ’03 Nicolò Cavuoti (04.04.03, Vasto); il centrocampista abruzzese vestirà la maglia numero ’20’ e sarà da subito a disposizione di mister Longo. Benvenuto Nicolò!”