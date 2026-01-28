Spezia, arriva l’ok del Sassuolo per Skjellerup: domani visite mediche per Ruggero dalla Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Skjellerup

Dopo una lunga ricerca, lo Spezia di Roberto Donadoni è adesso vicinissimo ad abbracciare il suo nuovo centravanti. Infatti, secondo quanto riportato da “Sassuolonews.net”, il Sassuolo avrebbe definitivamente dato il via libera al trasferimento di Laurs Skjellerup in bianconero.

Dopo lo stallo della trattativa legato al bisogno dei neroverdi di trovare un sostituto, gli emiliani lo avrebbero adesso individuato in M’Bala Nzola, in procinto di lasciare il Pisa dopo aver rotto con mister Gilardino. Per Skjellerup inizia dunque una nuova avventura nel campionato cadetto, nel tentativo di mettersi alle spalle la negativa prima parte di stagione con il Sassuolo.

I bianconeri hanno anche ultimato gli ultimi dettagli per l’arrivo in liguria dalla Juve Stabia di Marco Ruggero. Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il difensore è atteso domani in città per le visite mediche, unendosi poi alla rosa a disposizione di mister Donadoni.

