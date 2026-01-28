Modena, tre squadre di Serie B si contendono l’ex rosa Di Mariano

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo modena 1-1 (91) di mariano

Dopo appena sei mesi dal suo arrivo a Modena, sembra già in procinto di concludersi l’esperienza dell’ex Palermo, Francesco Di Mariano, con il club emiliano, con alcuni club di B che hanno già puntato gli occhi sull’attaccante.

Infatti, secondo quanto riportato “trivenetogoal.it”, dopo il forte interesse di Bari e Sampdoria, anche un altro club di cadetteria si sarebbe inserito per la corsa al classe 96′. Si tratterebbe del Padova che, qualora non riuscisse a mettere a segno il colpo Caprani, virerebbe sull’ex rosanero. La situazione rimane aperta a nuovi sviluppi.

Altre notizie

Skjellerup

Spezia, arriva l’ok del Sassuolo per Skjellerup: domani visite mediche per Ruggero dalla Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
6802-8Et6B0vi0e511L12ghZ7

Bari, UFFICIALE: arriva Cavuoti dal Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
fila-venezia-imago-copertina

Empoli, fatta per Fila dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Monza-1912-0Gi3nSA0yUBIkV5

Monza, UFFICIALE: dalla Francia arriva Loubao

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
tramoni

Palermo-Tramoni: il Pisa non apre alla cessione

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Screenshot 2026-01-28 181818

Vis Pesaro, colpo in prospettiva: ufficiale l’arrivo di Barranco dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo monza 0-3 (60) izzo

Avellino, stop per Izzo: lesione al soleo del polpaccio destro

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
allenamento bari longo

Bari verso il Palermo: tattica e manovra offensiva nella penultima seduta

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
file4 (75)

Spezia, pressing per Ruggero della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Di-Pardo (1)

Sampdoria, colpo in chiusura: arriva Di Pardo dal Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
file3 - 2026-01-28T140832.196

Venezia, Lauberbach in arrivo: domani le visite mediche

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
file2 - 2026-01-28T140520.446

Juve Stabia, doppio colpo in attacco: vicino Bellini dopo la pista Gondo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo modena 1-1 (91) di mariano

Modena, tre squadre di Serie B si contendono l’ex rosa Di Mariano

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Skjellerup

Spezia, arriva l’ok del Sassuolo per Skjellerup: domani visite mediche per Ruggero dalla Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
6802-8Et6B0vi0e511L12ghZ7

Bari, UFFICIALE: arriva Cavuoti dal Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Screenshot 2026-01-28 214831

Champions League: avanti 2-1 il Napoli contro il Chelsea, pari a reti bianche per Inter, Atalanta e Juventus dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
fila-venezia-imago-copertina

Empoli, fatta per Fila dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026