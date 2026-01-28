Modena, tre squadre di Serie B si contendono l’ex rosa Di Mariano
Dopo appena sei mesi dal suo arrivo a Modena, sembra già in procinto di concludersi l’esperienza dell’ex Palermo, Francesco Di Mariano, con il club emiliano, con alcuni club di B che hanno già puntato gli occhi sull’attaccante.
Infatti, secondo quanto riportato “trivenetogoal.it”, dopo il forte interesse di Bari e Sampdoria, anche un altro club di cadetteria si sarebbe inserito per la corsa al classe 96′. Si tratterebbe del Padova che, qualora non riuscisse a mettere a segno il colpo Caprani, virerebbe sull’ex rosanero. La situazione rimane aperta a nuovi sviluppi.