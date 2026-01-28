Champions League: vince l’Inter a Dortmund, il Napoli perde contro il Chelsea e viene eliminato. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Screenshot 2026-01-28 224100

Terminano i match del mercoledì sera di Champions League, con 18 incontri in simultanea ricchi di gol ed emozioni per l’ultima giornata della fase a girone unico. Riesce a uscire vittoriosa l’Inter dalla trasferta di Dortmund contro il Borussia: dopo un match equilibrato, i nerazzurri riescono a portare a casa i tre punti grazie alla reti nel finale di gara firmate da Dimarco e Diouf. Al “Maradona” esce sconfitto il Napoli nel match contro il Chelsea: i partenopei, dopo la prima frazione di gioco terminata in vantaggio per 2-1, nella ripresa vengono rimontati dai blues grazie alla doppietta di Joao Pedro, venendo eliminati dalla competizione. Arriva la sconfitta anche per l’Atalanta, che cade in casa del Royale Union SG: decide la rete al 70′ di Khalaili. Pari a reti bianche per la Juventus in casa del Monaco, mentre vincono Barcellona, Liverpool e Manchester City. Di seguito i risultati finali:

Ajax-Olympiakos 1-2 (52′ Martins; 69′ Dolberg; 79′ Hezze)

Arsenal–Kairat Almaty 3-2 (3′ Gyokeres; 7′ Jorginho; 15′ Havertz; 36′ Martinelli; 90+3′ Ricardinho)

Ath. Bilbao–Sporting 2-3 (3′ Sancet; 12′ Diomande; 28′ Guruzeta; 62′ Trincao; 90+4′ Alisson Santos)

Atl. Madrid–Bodø/Glimt 1-2 (15′ Sorloth; 35′ Sjovold; 59′ Hogh)

Barcellona–FC Copenhagen 4-1 ( 4′ Dadason; 48′ Lewandowsi; 60′ Yamal; 69′ Raphinha; 85′ Rashford)

Benfica–Real Madrid 3-2 (30′ Mbappe; 36′, 54′ Schjelderup; 45+5′ Pavlidis; 58′ Mbappe)

Club Brugge–Marsiglia 3-0 (4′ Diakhon; 11′ Vermant; 79′ Stankovic)

Dortmund–Inter 0-2 (81′ Dimarco; 90+4′ Diouf)

Francoforte–Tottenham 0-2 ( 47′ Kolo Muani; 77′ Solanke)

Leverkusen–Villarreal 3-0  (12′, 35′ Tillman; 57′ Grimaldo)

Liverpool–Qarabag 6-0 (15′, 61′ Mac Allister; 21′ Wirtz; 50′ Salah, 57′ Ekitike)

Manchester City–Galatasaray 2-0 (11′ Haaland; 29′ Cherki)

Monaco–Juventus 0-0

Napoli–Chelsea 2-3 ( 19′ Enzo Fernandez; 33′ Vergara; 43′ Hojlund; 61′,82′ Joao Pedro)

Pafos–Slavia Praga 4-1 (17′ Dragomir; 44′ Chaloupek; 53′ Bruno; 84′,87′ Anderson Silva)

PSG–Newcastle 1-1 (8′ Vitinha; 45+2′ Willock)

PSV–Bayern 1-2 ( 58′ Musiala; 78 Saibari; 84′ Kane)

Royale Union SG–Atalanta 1-0 (70′ Khalaili)

