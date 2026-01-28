Empoli, fatta per Fila dal Venezia

Dopo l0 sfortunato infortunio al ginocchio di Pietro Pellegri, che ha precluso all’attaccante la possibilità di giocare per il resto della stagione, l’Empoli era alla ricerca di un degno sostituto da mettere a disposizione di Alessio Dionisi. Per farlo pesca in casa Venezia.

Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, i toscani avrebbero chiuso la trattativa con i lagunari per portare alla corte di Dionisi il centravanti, Daniel Fila. Il classe 2002 arriva in azzurro con a titolo temporaneo, dopo che l’Empoli ha battuto la concorrenza di Avellino e Pescara.