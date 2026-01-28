Monza, UFFICIALE: dalla Francia arriva Loubao

Arriva un altro rinforzo in casa Monza. I brianzoli, con un comunicato attraverso i propri canali, hanno ufficializzato l’arrivo a titolo definitvo dal Sochaux-Montbèliard di Solomon Loubao. L’attaccante ha firmato un contratto che lo lega ai biancorossi sino al 2030, ma resterà in prestito al club francese sino al termine della stagione.

“AC Monza comunica di aver acquistato Solomon Loubao dal Sochaux-Montbèliard. L’attaccante francese di origini ivoriane resterà in prestito al Club francese fino al 30 giugno 2026 e poi si trasferirà al Monza, con cui ha firmato fino al 30 giugno 2030. Prospetto dal grande potenziale fisico e tecnico, è nato a Bagnolet il 3 dicembre 2005, ha debuttato in Prima Squadra col Sochaux-Montbèliard nella stagione 2024-25. Con i gialloblu ha collezionato fin qui 39 gare tra tutte le competizioni, segnando 5 reti.”