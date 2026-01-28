Palermo-Tramoni: il Pisa non apre alla cessione

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
tramoni

Il Palermo nelle ultime ore starebbe provando fino in fondo a portare Matteo Tramoni in rosanero, ma la trattativa non sembra decollare. Infatti, secondo quanto riportato da Michele Bufalino di “Sestaporta.news”, dopo l’ultima offerta dei siciliani, pari a 6 milioni di euro, la risposta del Pisa sarebbe stata negativa, non aprendo alla cessione del calciatore.

Le problematiche legate a ciò sembrerebbero non essere soltanto economiche. Il tecnico dei nerazzurri, Alberto Gilardino, avrebbe infatti fatto valere la sua posizione e avrebbe chiesto di trattenere il trequartista, considerato un tassello troppo importante dentro la corsa salvezza, come sottolinea ancora Michele Bufalino di “Sestaporta.news”.

Il Pisa appare adesso irremovibile nella sua posizione e adesso da parte dei rosanero sarebbe previsto un ulteriore rilancio. Il tentativo può quindi praticamente considerarsi chiuso, a meno di un eventuale ripensamento da parte dei toscani e del giocatore. Adesso l’attenzione dei rosanero si indirizzerebbe verso Johnsen della Cremonese, secondo quanto riportato da Michele Bufalino di “Sestaporta.news”.

 

