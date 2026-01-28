Vis Pesaro, colpo in prospettiva: ufficiale l’arrivo di Barranco dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Screenshot 2026-01-28 181818

La Vis Pesaro investe sul futuro e ufficializza un innesto di prospettiva per il reparto difensivo. Il club marchigiano, attualmente decimo nel girone B, ha annunciato l’arrivo di Gioacchino Barranco, terzino sinistro classe 2007, proveniente dal Torino.

Barranco approda in biancorosso dopo aver maturato esperienza nel settore giovanile granata, dove ha collezionato 8 presenze in Primavera 1 e 9 apparizioni con l’Under 18. Un profilo giovane ma già abituato a contesti competitivi, che la Vis Pesaro ha deciso di legare a sé con un progetto a lungo termine.

Nel comunicato ufficiale, il club ha reso noto di aver acquisito il calciatore a titolo definitivo, con la firma di un contratto triennale fino al 30 giugno 2028. Barranco viene descritto come un laterale mancino capace di abbinare corsa e solidità difensiva, con una spiccata adattabilità tattica che gli consente di interpretare più moduli e situazioni di gioco, garantendo equilibrio ma anche spinta sulla fascia.

Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, Barranco ha completato l’intero percorso nel vivaio rosanero fino alla Primavera, affermandosi come titolare grazie a prestazioni continue. Nell’estate del 2025 il passaggio al Torino, dove ha proseguito il suo percorso di maturazione tra Under 18 e Primavera, prima della nuova avventura a Pesaro.

Il giovane terzino arriva alla Vis con grande determinazione ed è pronto a mettersi in mostra indossando la maglia numero 63. Un’operazione che conferma la volontà del club di puntare su giovani di talento per costruire basi solide in vista del futuro.

file4 (75)

Di-Pardo (1)

file3 - 2026-01-28T140832.196

file2 - 2026-01-28T140520.446

Palermo Juve Stabia 1-0 (64) Gomes piscopo

file1 - 2026-01-28T135818.049

di-marzio

tramoni

Insigne

cutrone-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Screenshot 2026-01-28 071517

tramoni

Screenshot 2026-01-28 181818

palermo monza 0-3 (60) izzo

allenamento bari longo

Donati-Sampdoria-640x428 (1)

file4 (75)

