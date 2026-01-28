Avellino, stop per Izzo: lesione al soleo del polpaccio destro

L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato l’esito degli accertamenti effettuati su Armando Izzo, fermatosi alla vigilia della gara contro lo Spezia. Il difensore, al termine del riscaldamento pre-partita, aveva accusato un fastidio al polpaccio destro, che aveva impedito il suo impiego nel corso dei novanta minuti.

Nei giorni successivi, il calciatore è stato sottoposto a esami strumentali di approfondimento che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo. A seguito della diagnosi, Izzo ha già iniziato il programma di terapie strumentali, con l’obiettivo di ridurre i tempi di recupero e tornare a disposizione dello staff tecnico nel più breve tempo possibile.

Le condizioni del difensore verranno monitorate giorno per giorno, con lo staff medico che valuterà l’evoluzione clinica prima di stabilire i tempi per il rientro in gruppo.