Avellino, stop per Izzo: lesione al soleo del polpaccio destro

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo monza 0-3 (60) izzo

L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato l’esito degli accertamenti effettuati su Armando Izzo, fermatosi alla vigilia della gara contro lo Spezia. Il difensore, al termine del riscaldamento pre-partita, aveva accusato un fastidio al polpaccio destro, che aveva impedito il suo impiego nel corso dei novanta minuti.

Nei giorni successivi, il calciatore è stato sottoposto a esami strumentali di approfondimento che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo. A seguito della diagnosi, Izzo ha già iniziato il programma di terapie strumentali, con l’obiettivo di ridurre i tempi di recupero e tornare a disposizione dello staff tecnico nel più breve tempo possibile.

Le condizioni del difensore verranno monitorate giorno per giorno, con lo staff medico che valuterà l’evoluzione clinica prima di stabilire i tempi per il rientro in gruppo.

