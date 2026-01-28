Bari verso il Palermo: tattica e manovra offensiva nella penultima seduta
Prosegue la marcia di avvicinamento del Bari alla sfida contro il Palermo di Filippo Inzaghi, anticipo della 22ª giornata in programma venerdì 30 gennaio alle ore 20:30 allo stadio San Nicola. Per i biancorossi si è trattato della penultima seduta di lavoro prima del match.
Nella mattinata odierna, dopo il consueto lavoro introduttivo in sala video, la squadra si è allenata sul campo sportivo Palmiotta di Modugno alla presenza del presidente Luigi De Laurentiis. La seduta è stata incentrata prevalentemente su aspetti tattici, con particolare attenzione allo sviluppo della manovra offensiva.
Il lavoro sul campo si è concluso con una partita a ranghi misti su porzione ridotta di terreno di gioco. Alcuni elementi della rosa hanno svolto lavoro differenziato, gestiti dallo staff tecnico in vista dell’impegno serale contro i rosanero.
Per la giornata di domani è in programma la rifinitura pomeridiana, ultimo appuntamento prima della gara del San Nicola.