Champions League. Al via in 36: calendario sarà no stop. Tutte le novità del nuovo format Uefa

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle regole della nuova Champions League.

La Nuova Formula della Champions League

L’UEFA ha introdotto una nuova formula per la Champions League, che sarà implementata a partire dalla prossima stagione. Questo cambiamento radicale prevede una fase a girone unico con 36 squadre e una serie di nuove regole. Vediamo nel dettaglio come funzionerà.

Struttura della Competizione

Numero di Squadre: 36 squadre partecipanti, divise in 9 fasce da 4 squadre ciascuna.

Girone Unico: Le squadre non saranno più divise in gruppi tradizionali ma tutte concorreranno in un unico mega-gruppo.

Partite Garantite: Ogni squadra giocherà 8 partite garantite (4 in casa e 4 in trasferta) contro avversari di diverse fasce, due per ciascuna fascia.

Classifica e Fasi Successive

Classifica Generale: Al termine delle 8 partite, le squadre saranno classificate in base ai punti ottenuti.

Accesso agli Ottavi di Finale: Le prime 8 squadre della classifica accedono direttamente agli ottavi di finale.

Spareggi: Le squadre classificate dalla 9ª alla 24ª posizione parteciperanno agli spareggi (andata e ritorno) per determinare le altre 8 squadre che accederanno agli ottavi. Le squadre classificate dalla 9ª alla 16ª posizione saranno teste di serie negli spareggi.

Eliminazione: Le squadre classificate dal 25° al 36° posto saranno eliminate dalla competizione.

Fasce e Sorteggi

Utilizzo delle Fasce: Le fasce servono a raggruppare le squadre in base al ranking UEFA, assicurando che ogni squadra incontri avversari di diversi livelli.

Derby Nazionali: Sarà possibile avere un massimo di un derby nazionale nella fase a girone per le nazioni che hanno quattro o più squadre partecipanti (Italia, Germania, Inghilterra, Spagna).

Sistema di Sorteggio: Il sorteggio avverrà tramite un sistema ibrido, combinando il metodo tradizionale con un algoritmo che determinerà gli 8 avversari per ciascuna squadra.

Assegnazione dei Posti Extra

Quattro Posti Aggiuntivi:

Uno alla terza classificata del campionato della federazione al 5° posto nel ranking UEFA (Francia).

Uno a una vincitrice del campionato nazionale attraverso il “percorso campioni” delle qualificazioni. Due alle federazioni in testa al ranking stagionale (attualmente Italia e Germania).

Calendario e Numero di Partite

Aumento del Numero di Partite: Il numero totale di partite passerà da 125 a 189. Ogni squadra giocherà un minimo di 8 partite (invece delle 6 attuali) e un massimo di 17 (invece delle 13 attuali).

Calendario Continuo: La fase a girone si svolgerà da settembre a gennaio, senza la tradizionale pausa tra dicembre e febbraio.

Le date chiave sono:

1ª giornata: 17-19 settembre

2ª giornata: 1-2 ottobre

3ª giornata: 22-23 ottobre

4ª giornata: 5-6 novembre

5ª giornata: 26-27 novembre

6ª giornata: 10-11 dicembre

7ª giornata: 21-22 gennaio

8ª giornata: 29 gennaio (partite tutte in contemporanea)

Spareggi: Gli spareggi si terranno nella seconda e terza settimana di febbraio.

Finale: La finale si giocherà il 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera.

Modifiche a Europa League e Conference League

Anche l’Europa League e la Conference League seguiranno un formato simile, con 36 squadre in un girone unico e fasi a eliminazione diretta successive. Inoltre, non ci saranno retrocessioni tra le competizioni.

Inter, Milan, Bologna, Juventus e almeno una quinta squadra italiana parteciperanno a questa nuova formula. Sarà fondamentale per queste squadre adattarsi rapidamente al nuovo formato, gestendo al meglio le otto partite della fase a girone per garantire l’accesso agli ottavi di finale o almeno agli spareggi. Il supporto dei tifosi e la gestione delle risorse durante una stagione così intensa saranno cruciali per il successo delle squadre italiane in questa competizione rinnovata.