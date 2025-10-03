Champions League 2026: le squadre candidate alla vittoria

È da poco iniziata una nuova affascinante edizione della Champions League ed è già tempo di pronostici. Quale formazione alzerà la coppa più prestigiosa per club, il prossimo mese di maggio alla Puskás Aréna di Budapest?

Champions League: funzionamento edizione 2026

Il regolamento prevede una fase di campionato a girone unico. Ogni squadra gioca otto match contro avversarie scelte dopo il sorteggio di Champions. L’obiettivo è raggiungere la più alta posizione in classifica.

Le migliori otto accedono agli ottavi di finale della competizione, chi si piazza tra il 9° e il 24° posto si qualifica per gli spareggi.

Champions League vincitore

Il Paris Saint-Germain lo scorso anno ha vinto la Champions League per la prima volta nella sua storia, battendo nettamente in finale l’Inter di Simone Inzaghi per 5-0. Anche quest’anno rientrano nel gruppetto delle favorite ma sono altre tre le formazioni per i bookmaker in pole per la vittoria.

Le principali candidate dell’edizione 2026 sono infatti il Barcellona, il Liverpool e l’Arsenal.

Il Barcellona di Hansi Flick

Il Barcellona ha avuto un discreto inizio di stagione, dopo aver trionfato in Spagna nella precedente annata. I blaugrana vantano una rosa completa, caratterizzata dal giusto mix di veterani e giovani di talento.

Tra i nuovi calciatori spicca l’arrivo di Marcus Rashford. Dopo la semifinale Champions raggiunta la scorsa stagione, l’obiettivo per i catalani è tornare sul tetto d’Europa, guidati dalla stella Lamine Yamal.

Il Liverpool di Arne Slot

I Reds di Arne Slot sono stati protagonisti di una campagna estiva di altissimo livello. Sono infatti sbarcati ad Anfield alcuni atleti di primissimo livello del calibro di Isak, Wirtz ed Ekitike. Calciatori che si sono aggiunti ad una rosa in cui c’erano già diversi campioni, su tutti Salah e Gakpo.

Forse il Liverpool prende ancora troppi gol ma la qualità di centrocampo e attacco vanno a compensare questa lacuna. Ecco perché nelle scommesse Champions League è considerato tra i principali candidati al successo.

L’Arsenal di Mikel Arteta

Che sia la prima volta per i Gunners? L’Arsenal è tra le formazioni favorite ma non ha mai vinto la Champions League. I ragazzi di Mikel Arteta sono riusciti a competere con il Liverpool nella passata stagione fino alla fine, poi “costretti” a cedere sul più bello.

La scorsa estate la proprietà è stata artefice di un’ottima campagna acquisti, con gli arrivi di Zubimendi, Eze e Gyökeres. È stato dunque incrementato il tasso tecnico della squadra che ha già in rosa elementi di qualità, ad iniziare da Bukayo Saka, protagonista assoluto in Premier. Quest’anno l’obiettivo è alzare l’asticella e competere con le migliori formazioni d’Europa.