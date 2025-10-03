Runjaic: «Contro il Palermo in Coppa Italia siamo stati solidi, ma serve continuità»

Alla vigilia della sfida casalinga contro il Cagliari, in programma domenica alle 12:30, l’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic ha analizzato il momento della squadra in conferenza stampa.

«Le sconfitte fanno crescere, abbiamo vinto contro l’Inter e qualcuno pensava si potesse continuare sempre così. Ogni partita però è storia a sé, va preparata al meglio, bisogna essere disciplinati e compatti a livello tattico. Siamo una squadra giovane, con potenziale e grande cultura del lavoro. È chiaro che non piace a nessuno perdere, ma dobbiamo accettare il momento e capire come reagire».

Il tecnico ha ricordato anche l’impegno in Coppa Italia contro il Palermo, utile per misurare la solidità del gruppo: «Dopo la gara con il Milan siamo stati solidi contro il Palermo in Coppa Italia, poi abbiamo avuto una ricaduta contro il Sassuolo. Questo ci fa capire che non si ottengono risultati se non si è concentrati fin dall’inizio. In determinati momenti non siamo stati abbastanza bravi, ma sappiamo cosa ci aspetta domenica contro il Cagliari: dovremo dare tutto, essere attenti e disciplinati per conquistare la prima vittoria casalinga in campionato».

Spazio anche agli aggiornamenti sugli attaccanti Bayo e Buksa: «Bayo si è allenato bene con la squadra, non ha i 90 minuti nelle gambe ma può essere importante. Contro l’Inter ha dato energia, aperto spazi e aiutato in difesa. Buksa invece si è allenato parzialmente con la squadra, ha una maschera già usata in Polonia e il volto ancora un po’ gonfio, ma in caso di necessità può giocare. L’operazione è andata bene ed è stato giusto intervenire subito per evitare problemi. Sono ottimista per entrambi».